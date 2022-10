De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft de afgelopen dagen samen met de douane verkeerscontroles gehouden in Beringen en Tessenderlo. In Beringen werd er voor meer dan 10.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De controles vonden plaats langs de Koolmijnlaan in Beringen en de N73 in Tessenderlo. Op de Koolmijnlaan betrapte de politie vier bestuurders met openstaande boetes, goed voor een totaalbedrag van meer dan 10.000 euro. Twee bestuurders konden hun boete niet betalen, waarop de politie hun voertuigen liet takelen. Ook twee bestuurders werden betrapt op het rijden met rode gasolie. Zij dienden een boete van 500 euro te betalen. De politie schreef ook vijf pv’s uit voor voertuigen die reden met een vervallen keuringsbewijs, één pv voor een niet ingeschreven voertuig, één pv voor het rijden zonder verzekering en twee pv’s voor het niet bezitten van een geldig rijbewijs of identiteitskaart. Snelheidscontroles op Heppensesteenweg De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo hield de voorbije twee weken ook gerichte snelheidscontroles aan de Heppensesteenweg in Beringen. De aanleiding hiertoe waren de aanhoudende overlastklachten ter hoogte van Bruno’s tankstation in Beverlo. De toegelaten snelheid bedraagt er maximum 70 kilometer per uur. In totaal werden er meer dan 2.800 bestuurders gecontroleerd. 10% van hen reed té snel en zal een boete ontvangen. Meerdere zware snelheidsovertredingen werden vastgesteld, waarvan de hoogst gemeten snelheid 145 kilometer per uur bedroeg. Ook ter hoogte van het tankstation Bruno’s werden er gerichte patrouilles uitgevoerd. De politie schreef er zondag opnieuw drie pv’s uit wegens geluidsoverlast en twee pv’s voor het snel optrekken met gierende banden en het overmatig opdrijven van de motor vanuit vrijloopstand. Er werden ook drie bestuurders beboet omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur.