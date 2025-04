Moord of ongeval? Nabestaanden Diepenbeekse Félice denken dat echtgenoot haar vermoord heeft

Een 45-jarige man uit Nieuwpoort, die twee maanden vastzat op verdenking van voyeurisme op een scoutskamp in Beringen, is door de Veurnse raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. In juli werd op een scoutskamp in Koersel een verborgen camera ontdekt in de douche van de leiders en kookouders. In eerste instantie was niet duidelijk wie de camera daar geplaatst had, tot in januari bekend raakte dat een van de kookouders bekentenissen had afgelegd. Het ging om een ambtenaar op het stadhuis van Nieuwpoort. De veertiger zou niet alleen afgelopen zomer, maar ook al eerder beelden hebben gemaakt met verborgen camera’s. Dankzij verder onderzoek konden 10 meerderjarige slachtoffers geïdentificeerd worden. De Veurnse onderzoeksrechter besloot hem in februari aan te houden op verdenking van voyeurisme. Deze ochtend oordeelde de raadkamer dat de man de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat niet in beroep tegen die beslissing. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 30/07/2024: