Moordenaar pleegt zelfmoord onder verhoogd toezicht: wat is er aan de hand in de gevangenis van Hasselt?

De man uit Gruitrode die verdacht werd van de moord op zijn vrouw Ingrid Clerens is gisterenavond dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Hasselt. Het gaat om een wanhoopsdaad. Op 15 februari werd het levenloze lichaam van Ingrid Clerens aangetroffen in haar woning in de Steenstraat in Oudsbergen. De vrouw bleek met geweld om het leven gebracht. Haar man was spoorloos. Hij werd internationaal geseind en kon al snel worden ingerekend door de politie van Stavelot-Malmédy in Wallonië. Eind februari ondernam de vijftiger uit Gruitrode al eens een wanhoopspoging in de gevangenis, maar toen waren de hulpdiensten er nog op tijd bij. Gisterenavond kwam alle hulp te laat.