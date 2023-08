Moordenaar van Kinrooise ex-vriendin pleegt zelfmoord op haar verjaardag

De ex-militair die begin deze maand premier Alexander De Croo bedreigde in een filmpje op sociale media is gisterenavond uitgeleverd aan ons land. Dat meldt het federaal parket. De man uit Leopoldsburg was opgepakt in Noorwegen en moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. In het filmpje was te zien hoe de man in een bos op een foto van premier De Croo schoot. De dertiger uit Leopoldsburg was nog maar pas ontslagen bij Defensie en zou omwille van ernstige psychische problemen al een tijdje op inactief zijn gezet. Bij de inlichtingendiensten stond hij bekend voor banden met een motorbende die gekend is voor criminele feiten. De ex-militair kon al snel in Noorwegen worden opgepakt. Bij een huiszoeking in Leopoldsburg werden geen wapens, munitie of explosieven gevonden. De man wordt vandaag verhoord door de federale gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter. Voorlopig wordt hij verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en bedreiging om een terroristisch misdrijf te plegen.