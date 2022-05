Moordproces hervat: 'Luana werd op straat afgeslacht op een vreselijke manier'

Het proces over de moord op de Genkse Luana Romagnoli zal vandaag en morgen worden verdergezet aan het hof van assisen in Tongeren. In een tussenarrest is het tweede wrakingsverzoek voor de voorzitter verworpen. Voorzitter Dirk Thijs zat vanochtend samen met de verschillende partijen in het proces om hun mening te vragen over hoe het nu verder moet. Zoals bekend hebben de advocaten van beklaagde Emrah Taskiran de voorzitter gewraakt omdat hij in hun ogen partijdig is. Ook de verdediging van de voorzitter tegen die wraking is door dezelfde advocaten opnieuw gewraakt. En dat is nooit eerder gebeurd in ons land. Voorzitter Thijs moest vandaag dus een standpunt innemen over het tweede wrakingsverzoek, maar vond dat niet nodig omdat het antwoord van het Hof van Cassatie al gegeven is in het arrest van het eerste wrakingsverzoek. Toen werd het verzoek verworpen door Cassatie. Het assisenproces zal dus gewoon doorgaan.