Moordverdachte die ex doodschoot in Maasmechelen verdwijnt met de noorderzon voor de start van assisen

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst krijgt de laatste tijd veel meldingen van slachtoffers die gebeld worden door oplichters van 'Microsoft'. Ook politie LRH waarschuwde eerder deze week al voor deze vorm van oplichting. De politie vraagt de slachtoffers om onmiddellijk aangifte te doen als je een telefoontje van de oplichters ontvangt. "Wees alert en haak onmiddellijk in als je gecontacteerd wordt door een valse medewerker van Microsoft," waarschuwt de politie. "Microsoft belt nooit zomaar klanten op". Pop-upvenster met virusOplichters maken vaak misbruik van Microsoft en zijn Windowsomgeving om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Ook ons land blijft niet gespaard. Commissaris Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie komt terug op een vaak voorkomende situatie: "Je doorloopt je nieuwsfeed op Facebook wanneer plots een pop-upvenster verschijnt met de melding dat je computer werd besmet en dat je persoonlijke gegevens in gevaar zijn. Je klikt erop en krijgt het verzoek om binnen de 5 minuten naar de helpdesk van Microsoft te bellen, anders zal je computer volledig blokkeren", legt de commissaris uit. Een vals abonnement Je bent ongerust en je laat je overtuigen door je gesprekspartner die je meedeelt dat er een abnormale activiteit werd vastgesteld, wellicht te wijten aan malware. Hij vraagt je je internetbrowser opnieuw te starten en naar een website te gaan waarvan hij je het adres dicteert. "Daar vind je een zeer professioneel ogende interface met logo's van Microsoft. De startpagina verwijst trouwens naar de helpdesk die je aan de lijn hebt. Nietsvermoedend ga je dan ook in op zijn verzoek om te klikken op een link waarmee hij zogezegd een veiligheidstest gaat starten. En inderdaad, je merkt dat hij nu de controle heeft over de cursor van je muis. Je ziet op je scherm hoe hij enkele technische acties uitvoert en dan volgt zijn onverbiddelijke conclusie: je bent er goed van afgekomen, want er was wel degelijk malware aanwezig ...". Ten slotte vraagt hij je op een link te klikken om een abonnement te nemen. Onnodig te zeggen dat het geld in de zak van de oplichter zal verdwijnen. De oplichting kan ook gebeuren via een callcenter dat je opbelt met de mededeling dat je computer werd gehackt. "Geef hieraan geen gevolg en haak in! Als je toch in de val bent gelopen, verwijder dan alle programma's die men je vroeg te installeren en scan je computer grondig op virussen", waarschuwt commissaris Bogaert.