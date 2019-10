Moordverdachte Lei Beaumont pleegt zelfmoord in cel

Moordverdachte Lei Beaumont is vannacht overleden in zijn cel. De 71-jarige Beaumont zou zich hebben opgehangen in zijn cel. De man werd verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven. De Nederlander werd in mei bij verstek al veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven eind 2009. Enkele weken later werd hij gearresteerd in de Spaanse badplaats Calpe en werd hij uitgeleverd aan ons land. Na zijn arrestatie tekende de Nederlander verzet aan tegen zijn veroordeling waardoor het hele assisenproces moest worden overgedaan. Josée Widdershoven werd in december 2009 doodgeschoten voor haar woning in Vucht in Maasmechelen. Ze kreeg vijf kogels in de borst. Kruitsporen in de wagen van Beaumont wezen in zijn richting. De openbare aanklager sprak van een ijskoude executie. Vandaag zou de derde dag aanvangen op het assisenproces in Tongeren. Beaumont is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen. Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.