"Morgen direct 4 Limburgers in actie op Olympische Spelen"

Vanavond vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats in Parijs en ook Pelt is er helemaal klaar voor. Met aangepaste decoratie wil de gemeente haar vier deelnemers aan de Spelen extra aanmoedigen. Het gemeentebestuur ondersteunt ook mee het Olympisch dorp dat de Neerpeltse Watersportclub van 3 tot 10 augustus aan haar clublokaal organiseert. Het worden uitzonderlijke Spelen voor Pelt, want liefst vier atleten van Peltse bodem – tennisser Zizou Bergs en kajakkers Lize Broekx, Artuur Peters en Hermien Peters – vertegenwoordigen Team Belgium in Parijs. De Spelen in het straatbeeld De gemeente heeft, net zoals bij de Spelen in Tokio in 2021, kajaks in het straatbeeld geplaatst. Een 'gestrande' kajak, een kunstwerk van Ilse Witters, siert de rotonde van de Kloosterstraat en de Norbertinessenlaan en een 'zwevende' kajak hangt boven de fonteinen van de Oude Markt in Overpelt Centrum. Er hangen ook een aantal kajaks aan de decoratiedragers in de Kerkstraat in Neerpelt. De boten tonen de namen van de drie atleten van de Neerpeltse Watersport Club. In de Kloosterstraat hangt bovendien een tennisnet vijf meter in de lucht, omringd door reusachtige tennisballen. Via deze decoratie wil de gemeente Pelt de vier olympiërs extra aanmoedigen en tegelijkertijd een Olympische sfeer creëren in de centra. Olympisch dorp Van 3 tot en met 10 augustus ondersteunt de gemeente ook het Olympisch dorp dat de Neerpeltse Watersport Club organiseert aan haar lokalen. Bezoekers kunnen er live wedstrijden van de Spelen op groot scherm volgen en meteen kennismaken met een aantal sporten. Want een negental Peltse sportclubs, zoals Hockeyclub Phoenix, Volleybalclub Pelt, Schietclub Target.177 en Handboogvereniging Oude Stam zullen ook aanwezig zijn en sportinitiaties, workshops en demonstraties. Ook zullen er enkele toernooien plaatsvinden.