Morgen eerste Virga Jesse ommegang: waarom is Maria zo geliefd bij de Hasselaren?

De organisatie van Pukkelpop legt de laatste hand aan de weide. De tenten staan klaar, enkel de aankleding moet nog gebeuren. "Maar dat komt helemaal goed," zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. Dit jaar zet het festival in op 'Don't Drink and Drive', aan het standje van 'We Care A Lot', kunnen festivalgangers een alchoholtest doen. Pukkelpop zet in op veiligheid, maar ook op de beleving van de festivalganger. Zo wordt er al een hele week gegokt welke artiesten het podium zullen opkomen tijdens de show van The Atomic Orchestra. "Maar dat houden we nog even geheim," zegt Luyten.