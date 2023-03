- Nederlanders hebben een gebouw van Group Bruno gekraakt naast het tankstation in Pelt. De politie werd ingelicht, maar mag niet ingrijpen.- Het Poetsbureau uit Beringen moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor mogelijk gesjoemel. Het zou gaan om een fraude van 40 miljoen euro.- 450 politiemensen zijn de gevangenis van Hasselt niet binnengevallen om een algemene zoekactie naar drugs en gsm's te doen. In gerechtelijke kringen is te horen dat de razzia het gevolg was van een gerichte huiszoeking naar aanleiding van zwaarwichtige criminele feiten.- Ben, de neef van Emilietta Chini die een week lang vermist was, ontwikkelt een app die vrijwilligers helpt om de zoektocht naar vermiste personen beter te organiseren. - En waarom staken morgen de openbare diensten? We praten erover met vakbondsman Stefan 'T Joleyn.