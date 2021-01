Morgen live op TVL: Greenyard Maaseik wil voorbij Aalst naar bekerfinale

Naar het voetbal dan. Racing Genk heeft na vijf wedstrijden zonder overwinning opnieuw de volle buit gepakt. Het versloeg in eigen Zulte-Waregem met 3-2. Topschutter Paul Onuachu was opnieuw goed voor twee doelpunten. De Nigeriaan zit trouwens al aan 22 doelpunten in 23 duels. In het slot van de wedstrijd knokten de bezoekers zich opnieuw in de wedstrijd. Maar de drie punten bleven in Genk.