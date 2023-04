STVV heeft gisteren bijna voor een stunt gezorgd op het veld van Union. De Kanaries kwamen op voorsprong tegen de nummer 2 in de stand, maar kraakten in het slot van de wedstrijd. Pas in de allerlaatste minuut trok Union de winst naar zich toe. Het team van Karel Geraerts blijft zo in het spoor van leider Racing Genk, voor STVV is een plekje in de top 8, en dus play-off 2, opnieuw ver weg.