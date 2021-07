Moslims met offerfeest solidair met slachtoffers waterellende

In deze nieuwsuitzending willen we ter afsluiting van het hoofdstuk watersnood nog even stilstaan bij de slachtoffers. TV Limburg leeft mee met de slachtoffers in alle delen van ons land. In Limburg verloor gelukkig niemand het leven bij de wateroverlast maar onder meer in Voeren, Halen, Herk-de-Stad, Hasselt en in de Maasgemeenten is de menselijke ellende groot. Wij geven graag opnieuw een stem aan de Limburgers die getroffen zijn door de watersnood in een bewogen week voor onze provincie.