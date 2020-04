Moslims staan voor moeilijkste ramadan ooit

Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen zaterdag heropenen. Maar allerminst van harte. Ze vrezen een ongeziene overrompeling waarbij de fysieke afstand niet te garanderen is. Houthandelaar Kimpen in Leopoldsburg bijvoorbeeld is bang. Hij is verrast over de snelheid van de versoepeling van het coronaprotocol en voorspelt een stormloop met lange wachtrijen en chaos tot gevolg. Maar de deuren dicht houden is geen optie want dan dreigt voor de gerespecteerde houthandel het faillissement.