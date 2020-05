Motorcrosslegende Stefan Everts gaat eigen radioprogramma presenteren

Club Versuz viert dit weekend haar 18de verjaardag. Het coronavirus steekt een stokje voor het groot feest, want ook dit weekend blijven de deuren van de club dicht. Maar de discotheek bedacht een creatieve oplossing: op zaterdag 2 mei houdt Versuz een virtueel verjaardagsfeestje en zet het resident-dj’s als Delafino, Peter Luts, Kenn Colt, Dave Lambert en Sem Thomasson achter de dj-decks in een (lege) club. Die sets worden uitgezonden – inclusief volwaardige licht- en ledshow - via sociale media. Op die manier kunnen alle clubgangers vanuit hun eigen woonkamer, keuken of slaapkamer meevieren en dansen alsof ze écht in de club staan. MC Shurakano praat de sets aan elkaar en vertelt je alles over de hoogtepunten van ’18 jaar Versuz’. De livestream is deze zaterdag te volgen op de sociale mediakanalen van Versuz van 20u tot 00u en belooft een ‘full experience club night’ te worden. Vier uur lang draaien de resident-dj’s in een lege club: Dj’s Delafino, Reygel & Peri, Peter Luts, Kenn Colt, Dave Lambert en Sem Thomasson, supported by Sakso & Shurakano, nemen écht plaats achter de dj-booth in Versuz. Zonder publiek op de dansvloer – maar wél met een publiek dat van achter hun computer of smartphone alles volgt. "We pakken elk jaar graag groots uit met onze verjaardag en vieren dan een heel weekend lang feest. Dit jaar zal het ietsje anders zijn, maar wilden het niet zomaar laten passeren. Het wordt een livestream waarbij mensen gewoon vanuit hun woonkamer kunnen vieren. En binnenkort, wanneer we deuren weer mogen openen, vieren we onze verjaardag gewoon nog een keertje. Maar voor nu vragen we onze bezoekers om de maatregelen te volgen en in hun kot te blijven. Tot snel!," vertelt Yves Smolders, general manager. Line-up: 20u00 tot 20u40: DELAFINO 20u40 tot 21u20: REYGEL & PERI 21u20 tot 22u00: PETER LUTS 22u00 tot 22u40: KENN COLT 22u40 tot 23u20: DAVE LAMBERT 23u20 tot 00u00: SEM THOMASSON Support by SAKSO & SHURAKANO