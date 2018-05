Na het 1-1-gelijkspel van gisteravond blijft Racing Genk 6e in de stand. Maar het team van Philippe Clement heeft wel nog zijn eigen lot in handen. Zondag ontvangt het Charleroi. Een rechtstreekse concurrent voor een Europees ticket. Genk haalde in eigen huis een achterstand op maar was niet tevreden met het optreden van de scheidsrechter.