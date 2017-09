Motorrijder gewond na ongeval op circuit Zolder

"We zijn twee maanden ver, maar het gaat achteruit in plaats van vooruit", dat is de harde conclusie van voetbalanalist Stef Wijnants over de crisis waar Racing Genk zich in bevindt. Racing Genk staat na 8 speeldagen pas negende met 9 op 24. "Maar Racing Genk kan Stuivenberg niet laten vallen." Aldus Stef Wijnants.