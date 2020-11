Motorrijder komt om bij zwaar ongeval in Kinrooi

Zondag heeft de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst om 15 uur in de namiddag een bestuurder betrapt met het rijden onder invloed van alcohol én drugs. Het is de vierde keer dat de 42-jarige man betrapt wordt. De agenten merkten de bestuurder op aan de Maastrichterstraat in Bilzen. De wagen van de man was beschadigd, waarop de politie besloot om de bestuurder te controleren. Uit die controle bleek dat het voertuig niet meer geldig gekeurd was sinds begin oktober. De 42-jarige bestuurder werd onderworpen aan een alcoholtest. Hij bleek bijna 1 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Omdat een gestandaardiseerde checklist positief bleek, werd ook een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van cocaïne. Het rijbewijs van de man werd daarop onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder kreeg uiteindelijk 3 processen-verbaal:- Rijden onder invloed van drugs- Rijden onder invloed van alcohol- Andere verkeersinbreuken (verlopen keuring + beschadigd rijbewijs) De bestuurder werd in 2014 (tweemaal) en in 2019 (éénmaal) reeds betrapt met het rijden onder invloed van zowel drugs als alcohol. Hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.Politie