- Er worden honden vergiftigd in het Truiense Speelhof. Politie zoekt daders die rattenvergif in losloopweide verstoppen.- Bij een baanbrekend project in Pelt plant een bedrijf liefst 25.000 bomen. Het is een nieuwe trend, meer en meer bedrijven gaan overstag.- Voor de Diepenbeekse Lambert en zijn dochter Kirsten is het wederzien met het paard dat ze tien jaar geleden verkochten, uitgedraaid op een nachtmerrie. - Er laten zich dit weekend 12 volwassen Limburgers dopen. Monseigneur Patrick Hoogmartens juicht de forse stijging toe.- En de bloesempracht zorgt voor prachtige beelden en veel volk in Haspengouw dat een topbestemming blijft in de paasvakantie.