Motorrijder komt om het leven na aanrijding in As

Deze zomer is het verboden om te zwemmen in de zwemvijver van het Koersels Kapelleke. Door de coronamaatregelen heeft de stad Beringen ervoor gekozen om zich volledig te focussen op de Paalse Plas. Daarnaast zijn er ook niet genoeg redders om zowel in Paal als in Koersel een oogje in het zeil te houden. Tegen volgende zomer willen ze van de Koerselse zwemvijver een plonsbad maken van maximaal 50 centimeter diep, waar het dan ook niet meer nodig is om redders in te zetten.