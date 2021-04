Motorrijder overleden na verkeersongeval in Genk

- De sneltests die morgen te koop zouden zijn, zijn nog niet tot bij de apothekers geraakt. In heel Limburg zijn nog zo goed als geen sneltests te koop. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie.- De horeca mag stilaan beginnen dromen van een heropening op 1 mei. Als we de regels blijven volgen, zal het aantal besmettingen blijven dalen. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs in een gesprek met TV Limburg. - Vertrouwelijke Facebookgegevens van 3 miljoen Belgen zijn gelekt. Gouverneur Jos Lantmeeters is één van de slachtoffers. Hij maant aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing.- Een 54-jarige motorrijder uit Genk komt om bij een ongeval in Terboekt.- En Racing Genk doet een gouden zaak in de strijd om play-off 1 na verdiende winst tegen Oud-Heverlee-Leuven.