Mountainbikevereniging wil oud motorcrossterein in Maaseik nieuwe invulling geven

door Ron Cornelissen

En dan gaan we naar Neeroeteren waar er een oude kiezelgroeve ligt, de Koel, die sinds 2017 natuurgebied geworden is. Tot 2006 was de Koel nog de vaste trainingslocatie voor motorcroskampioen Stefaan Everts. En nu heeft de Opoeterse Mountainbike Club OMC aan de gemeente gevraagd om er voor de jeugdige mountainbikers een trainingsparcours aan te mogen leggen voor de meer dan 100 jonge leden uit gans Vlaanderen.