Gisteravond werd in Hasselt Pukkelpopkwartier afgesloten. Het waren vooral de danceliefhebbers die aan hun trekken kwamen. Het kleinschalige alternatief, met 1.500 bezoekers per dag, was vier dagen lang uitverkocht. Toch hopen de festivalgangers volgend jaar opnieuw in Kiewit te staan. Blikvanger en meteen ook de afsluiter gisteren was DJ Charlotte De Witte.