Muurklimmen was nog nooit zo populair

door Yarne Puts

Wie niet op het festival zit, die kiest dit weekend misschien wel voor de klimhal. Nog nooit was muurklimmen zo populair. Het aantal aangesloten leden bij klimzalen kent een constante stijging van 50 procent over een periode van 10 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Klim- en bergsportfederatie. Daarbij is het boulderen, waarbij je zonder touwen tot een beperkte hoogte klimt, ook in opmars. We gingen onze spieren testen bij klimcentrum Alpamayo op de B-Minesite in Beringen.