Muurschildering fleurt sporthal van Rekem op

Vanavond landt paus Franciscus in Melsbroek voor een vierdaags bezoek aan ons land. Het seksueel misbruik in de kerk werpt een grote schaduw over het pausbezoek. Vier dagen lang zal wereldwijd allicht in de eerste plaats alle aandacht naar de slachtoffers gaan. Uit een peiling van VTM en Het Laatste Nieuws blijkt dat 1 op de 3 Belgen geïrriteerd is door het pausbezoek. Toch zijn er ook veel mensen die uitkijken naar het bezoek van de kerkvader. Gelovigen voor wie een ontmoeting met de paus een hoogtepunt in hun leven is. De Zonhovense priester Wim en zeventig van zijn parochianen vertrekken zondagochtend al om zes uur 's ochtends met de bus naar Brussel om in het koning Boudewijnstadion te luisteren naar een boodschap van hoop.