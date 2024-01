In het programma "Andermans Zaken" trekt comedian en gediplomeerd econoom Kamal Kharmach wekelijks naar ondernemers die voor een dringend probleem staan. Een jaar geleden riep de redactie van het programma de hulp in van Marketing en Sales studenten van Hogeschool PXL. “Een dik jaar geleden werden we gecontacteerd door de redactie van Andermans zaken”, aldus Maarten Thiry, opleidingshoofd Marketing en sales aan Hogeschool PXL. “Konden we onze studenten inschakelen om enquêtes af te nemen bij klanten van Mau en zo meewerken aan het programma? Heel graag gingen we hierop in! Nadien volgden een aantal overlegmomenten en filmdagen met Kamal zelf. Uiteindelijk hebben we een volledig marktonderzoek afgeleverd aan het programma.” Een twintigtal studenten nam deel aan het programma. Ze vonden het kattencafé een uniek concept en wilden graag de uitbaters helpen. Uiteindelijk werd het voor hen een onvergetelijke ervaring. De aflevering van "Andermans Zaken" en het kattencafé MAU wordt uitgezonden op donderdag 25 januari om 20u45 op VRT.