door Bart Husson

Op C-Mine in Genk konden muziekliefhebbers hun hart ophalen tijdens Litttle Waves. Het muziekfestival zet in op avontuurlijke alternatieve muziek uit binnen- en buitenland. Een concept dat aanslaat want Little Waves was volledig uitverkocht. Hoofdact was The Haunted Youth, band rond Alkenaar Joachim Liebens.