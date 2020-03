Muzikant zit werkloos in quarantaine en maakt nu dagelijks muziekvideo's

De schrapping van evenementen heeft ook grote financiële gevolgen voor muzikanten en cultuurhuizen. Want geen optredens, betekent geen inkomsten. In Herk-de-Stad besloot burgemeester Bert Moyaers na het dienstencentrum ook de sporthal, het jeugdhuis en het gemeenschapscentrum te sluiten. Ook de voorstellingen in cultuurcentrum De Markhallen worden geschrapt. Een serieuze streep door de rekening van Winterland '76. De zou na een jaar voorbereiding morgen hun tournee door Vlaanderen in Herk-de-Stad aftrappen.