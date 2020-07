Muzikanten geraken niet uit het dal: op zoek naar nieuwe inkomsten

Rapper Daniël Busser uit Bree lanceert vandaag zijn nieuwe zomersingle ‘Tu veux quoi’. Het nummer is een tweetalig duet met zijn vriendin, de Brusselse Chaïma. “Tu veux quoi gaat over een vervlogen liefde, iets wat we beiden in ons leven op een andere manier hebben meegemaakt. Dat verklaart voor een groot stuk het authentieke karakter van de song”, vertelt Busser. “De combinatie van het Nederlands en Frans is nog een sterke troef. Op die manier kunnen we elk onze gevoelens het best uitdrukken.”