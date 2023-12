Mysterie in Hasselt: hoe komt grote afvalberg in Heilig Hartwijk terecht?

In het Nationaal park Hoge Kempen in Oudsbergen werd vandaag de jaarlijke 'kerstdenactie' georganiseerd. In ruil voor een uurtje hulp bij de natuurbeheerswerken kunnen deelnemers een kerstboom mee naar huis nemen. De heide is een plek waar veel planten en dieren, die met uitsterven zijn bedreigd, zich thuis voelen. Daarom is het belangrijk om op tijd in te grijpen. Voor 200 deelnemers in en buiten Limburg is het een win-win-actie.