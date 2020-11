Mysterieus bromgeluid in Lanaken wordt aangepakt

Heel wat Lummenaren ergeren zich aan zwerfvuil en sluikstorten. De gemeente zette eerder al mobiele camera's in om de overtreders op heterdaad te betrappen. Maar nu plaatst het stadsbestuur ook een infraroodcamera om tijdens de donkere wintermaanden efficiënt te controleren. Sinds 2018 worden er in Lummen 4 mobiele camera’s ingezet om overtreders op heterdaad te betrappen. De mobiele camera’s zijn actief op het hele grondgebied en kunnen op verschillende locaties worden opgesteld. In 2018 en 2019 werden er respectievelijk 222 en 229 GAS-boetes uitgeschreven. In de periode van januari tot september 2020 waren er dat al 208. "Boete voor sluikstorter""De strijd tegen sluikstorten is een absolute prioriteit voor het gemeentebestuur," aldus burgemeester Luc Wouters. "Ondanks onze inspanningen om te sensibiliseren en repressief op te treden, zien we helaas geen dalende trend in de cijfers. Nu de dagen korter worden, zullen we bijkomend gebruikmaken van een infraroodcamera. De pakkans voor sluikstorters wordt dus gevoelig vergroot. Wie in de fout gaat, ook wie bijvoorbeeld achteloos dingen uit zijn wagen gooit, mag zich verwachten aan een geldboete." Lummense mooimakersNaast overtreders, zijn er in Lummen ook heel wat inwoners die elke dag bijdragen aan een propere omgeving. Deze vrijwilligers, die onder de naam ‘Mooimakers’ zich engageren om zwerfvuil op te ruimen, werden onlangs nog in de bloemetjes gezet en ontvingen een reflecterende bodywarmer. Door deelname aan projecten zoals ‘Mooimakers’ wil de gemeente blijven sensibiliseren rond sluikstorten en zwerfvuil. Zwerfvuil melden?Wie zwerfvuil opmerkt, kan dit melden bij de dienst Leefmilieu van de gemeente Lummen op het nummer 013 390 590. Ben je getuige van een sluikstort, neem contact op met de wijkpolitie.