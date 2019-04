Mysterieuze kattenverdwijning in Spouwen in Bilzen

In Genk is zaterdagnamiddag een trouwstoet volledig ontspoord op de Westerring. Een 20-jarige Genkenaar werd daar aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, nadat hij zes schoten loste met een alarmpistool. Ook bemoeilijkten enkele feestvierders de tussenkomst van de politie. Politie CARMA kreeg afgelopen zaterdag rond 17u een oproep binnen van een trouwstoet op de Westerring, die zorgde voor verkeershinder in de richting van Opglabbeek. Op het moment dat de politie toekwam stak een deelnemende bestuurder de stoet voorbij via de pechstrook en vuurde daarbij zes keer in de lucht met een alarmpistool. Tijdens de controle van de 20-jarige Genkenaar en zijn wagen raakten de gemoederen verhit. Er moest bijstand gevraagd worden van andere politiepatrouilles. “Onaanvaardbaar gedrag” De twintiger werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie nam het alarmpistool en enkele doosjes met patronen in beslag. Er zijn PV’s opgesteld voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en voor illegale dracht van een wapen. Burgemeester Wim Dries reageert streng op het onverantwoord gedrag van de feestvierders: “Feesten mag in onze stad, maar tegen onaanvaardbaar gedrag bij dit soort stoeten blijven we reageren.”