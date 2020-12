*De raadkamer in Hasselt laat het koppel, dat verdacht wordt van de brandstichting in Bilzen, vrij onder strikte voorwaarden. Het parket gaat in beroep en dus blijven de twee voorlopig in de cel. Volgens hun advocaten schreeuwt het duo hun onschuld uit en hebben ze een sluitend alibi. *Het aantal coronabesmettingen daalt niet meer in ons land. We zitten op een plateau. Alleen Limburg is voorlopig de uitzondering. Het is belangrijk voor onze provincie dat Nederland strenge maatregelen neemt, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. *Een mijlpaal voor Zonhoven. Het centrum en de buurt van De Kwint ondergaan de komende tien jaar een metamorfose. *Peter Maes staat bij STVV voor zijn vuurdoop met al onmiddellijk twee belangrijke thuisduels: zaterdag tegen Charleroi en dinsdag tegen Beerschot. *En in Eisden is de Tuinwijk omgevormd tot één groot, feeëriek kerstdorp.