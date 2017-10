N-VA betreurt naamsverandering Cyriel Verschaevestraat in Lanaken

- In Hasselt is er een politieke rel ontstaan nadat het stadsbestuur het zwembad enkel voor vrouwen openstelt. SP.A haalt zwaar uit naar oppositiepartij N.VA die zich in ons nieuws vragen stelde over gelijkheid tussen mannen en vrouwen - De veiligheid van elektrische fietsen wordt opnieuw in vraag gesteld na het dramatisch ongeval in Bilzen waarbij twee mensen om het leven kwamen - Dit weekend gaat de Philipsbrug in Hasselt opnieuw open voor alle verkeer. We gaan live naar de meest spraakmakende wegenwerken in Limburg - Vijf jaar na de sluiting van Ford Genk gaan we in het vierde deel van onze TVL-reeks over de Limburgse incubatoren op bezoek bij Greenville in Houthalen. We hebben het er ook over in het eerste grote interview met kersvers VDAB-directeur Tinne Lommelen