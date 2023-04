- Crisisberaad In Peer. Er volgt een extra gemeenteraad over de terugtrekking van de meerderheid uit het Boslanddossier om Nationaal Park te worden.- De agenten van zone Carma volgen een cursus spookrijden om sneller en veiliger te kunnen uitrukken in noodsituaties.- De zorgsector heeft nood aan een boost bij jongeren. Die moeten goesting krijgen om zorg te studeren en er de vacatures in te vullen. - Bilzerse leerlingen maken twee mobiele schooltjes om naar Turkije te sturen. De vraag kwam vanuit de zwaar getroffen gebieden van de aardbeving. - En het water voor de Vrietselbeek in Maasmechelen borrelt weer uit eigen bron. Die was lang verzakt en dus verdwenen door de mijnbouw.