N-VA wil meer investeren in fietsinfrastructuur

De Europese as tussen Duitsland en Frankrijk bestaat niet meer. Dat is nefast voor de toekomst van Europa. Dat zegt Wouter Beke. Beke, die tijdens de coronacrisis beginnnen te schilderen is, stelt in Leopoldsburg enkele werken tentoon. Eén ervan is een portret van Helmut Kohl en François Mitterrand, de grote leiders van weleer. De Artem Expo opent vanavond in het Cultuurcentrum van Leopoldsburg. Wouter Beke kiest voor Europa en is op 9 juni lijsttrekker voor de cd&v bij de Europese verkiezingen.