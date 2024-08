N-VA wil na provincieraadsverkiezingen 2 van de 4 gedeputeerden

door Luc Moons

N-VA gaat voor twee gedeputeerden in het provinciebestuur. Als het van de partij afhangt, om het licht uit te doen in het provinciehuis, mogelijk al in 2030. Dat is gezegd bij de voorstelling en de fotoshoot van de kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober. Misschien dus de laatste. De afschaffing van de provincies ligt op tafel bij de onderhandelaars voor een Vlaamse regering. Daar valt de beslissing. N-VA is voor het verdwijnen van de provinciebesturen. De partij wil besparen en naar grotere steden en gemeenten. Liefst in een - al dan niet - verplichte fusieoperatie voor gemeenten onder de 40.000 inwoners. Maar vooral cd&v houdt het been stijf aan de onderhandelingstafel.