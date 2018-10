- CD&V heeft de verkiezingen verloren. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen tijdens een exclusief gesprek met onze redactie. - De Wever is erg lovend voor de Limburgse N-VA-kopstukken Steven Vandeput en Zuhal Demir en hij legt opnieuw de afschaffing van de provincie op tafel. - In Heers hebben arbeiders van de gemeente een monumentaal kunstwerk naar het containerpark gebracht omdat ze dachten dat het zwerfvuil was. - Racing Genk wil ook in Antwerpen drie punten pakken. Voorzitter Peter Croonen zegt dat de sterkhouders van de ploeg niet zullen vertrekken in het midden van een droomseizoen. - En er heerst heel wat bedrijvigheid op de Limburgse kerkhoven. Overal wordt de laatste hand gelegd aan graven en ornamenten zodat ze er donderdag op Allerheiligen piekfijn uit zien.