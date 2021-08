Na 2 jaar dossier dodelijke brand Beringen gaan verdachten vrijuit

Zondag rond 4.30 uur voerde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een controle uit op de Alden Biesensingel in Bilzen. Hierbij testte een Diepenbekenaar met een rijverbod van 99 jaar positief op drugs. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Bij de controle gaf de 46-jarige Diepenbekenaar onmiddellijk aan met niets in orde te zijn. Het voertuig bleek niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven te zijn. De bestuurder had daarenboven geen geldig rijbewijs. Hij bleek in 2017 veroordeeld te zijn tot een rijverbod van maar liefst 99 jaar. De bestuurder had geen alcohol gedronken maar testte wel positief voor het gebruik van amfetamines. Tenslotte stond hij ook nog geseind met een bevel tot gevangenneming met onmiddellijke aanhouding. De bestuurder werd gearresteerd en ondergebracht in een cel van het politiecommissariaat in Bilzen. In de loop van de dag werd hij overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.