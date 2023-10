Het Hasseltse Z33 zal het hele najaar een museum voor hedendaagse kunst zijn. Dat is ongezien. Het is een unieke samenwerking met de vier grootste Vlaamse musea die naar Limburg afzakken. Voor het eerst bundelen ze de krachten op één locatie. Het is een geweldige eyecatcher in de vier najaarsexpo's die het huis voor actuele kunst, design en architectuur zondag opent. Limburger Steve Robyns heeft zijn eerste solo-expo én er is een overzichtstentoonstelling van een monument als Jef Geys. Het najaar wordt naar alle waarschijnlijkheid de langverwachte topperiode voor Z33.