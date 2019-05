Na 6 jaar opent nieuw jeugdhuis in Beringen

Het Vergeten Meisje, het nieuwste boek van misdaadauteur Toni Coppers, zit na één dag al in een herdruk. Het zestiende verhaal in de reeks rond politiecommissaris Liese Meerhout speelt zich voor het eerst volledig af in Limburg. Ook TV Limburg krijgt een vermelding in het boek. De Truienaar stelde zijn boek officieel voor in cultuurcentrum De Bogaard in zijn thuisstad Sint-Truiden.