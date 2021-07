Na 9 maanden eindelijk nog eens supporters in Cristal Arena

Met een totaalscore van 55,965 punten sluit turnster Nina Derwael haar Olympische allroundfinale af met een 6de plaats. Hiermee schrijft ze opnieuw Belgische geschiedenis. Teamgenote Jutta Verkest sluit met een totaalscore van 51,232 punten en plaats 23 haar Olympisch avontuur af in Tokyo. De Amerikaanse Sunisa Lee pakt het goud, Rebeca Andrade (BRA) het zilver en Angelina Melnikova (ROC) het brons.Nina Derwael start aan sprong, samen met de top 5 gymnasten uit de kwalificaties. Ze brengt een yurchenko met anderhalve schroef met een klein hupje in de landing, 13,900 punten. Jutta Verkest zien we in actie aan grond, 12,633 punten. Een voorlopige 8ste en 18de plaats. Als tweede toestel komt Nina in actie aan de damesbrug. Tijdens de kwalificaties en teamfinale was ze nagenoeg foutloos aan dit toestel. Een spannend moment deze finale waar ze samen met Sunisa Lee (USA) in dezelfde groep in actie komt. Een goede oefening voor Nina met een hupje in de landing, 15,266 punten voor Nina. Jutta Verkest haalt 13,400 punten voor haar yurchenko volledige schroef aan sprong. Halfweg de competitie zien we Nina Derwael op plaats 5, Jutta Verkest staat voorlopig 15de.Aan de balk komt Nina Derwael als tweede gymnast in actie. Een wiebel in haar opsprong en ze verliest 2 tienden door een gemiste verbinding, ze scoort iets lager dan tijdens de kwalificaties, 13,366 punten. Jutta Verkest komt in actie aan de damesbrug, ze tikt met haar voeten de grond bij een wissel van de hoge naar de lage legger, 12,466 punten. Na 3 rotaties zien we Nina op de 5de plaats en Jutta op plaats 24. Sunisa Lee (USA) staat aan de leiding, op plaats twee zien we Rebeca Andrade (BRA) en op plaats drie Vladislava Uzazova (ROC).Als laatste toestel komt Nina Derwael als eerste gymnast van haar groep in actie aan de grond. Een prachtige oefening van Irina Shadrina levert haar 13,433 punten op. Met een totaalscore van 55,965 punten eindigt zij haar Olympische allroundfinale op een 6de plaats. Hiermee schrijft ze opnieuw Belgische geschiedenis. Teamgenote en spring in het veld Jutta Verkest sluit met een totaalscore van 51,232 punten en plaats 23 haar Olympisch avontuur af in Tokyo.