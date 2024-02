- Limburg kampt met een groot huisartsentekort. In 9 gemeenten is de situatie zelfs rampzalig, met in Voeren bijvoorbeeld slechts 1 huisarts per 2.100 inwoners.- Om de problematiek aan te pakken moet er volgens cd&v een masteropleiding Geneeskunde in Limburg komen om meer jonge artsen aan te trekken. Dat bevestigt een jonge huisarts uit Zutendaal.- Na het mislukte landbouwoverleg staan minister Jo Brouns en Zuhal Demir lijnrecht tegenover elkaar.- Intussen plannen de boeren meer acties. Zo zal er vrijdag geprotesteerd worden tijdens de Europese top in Genk, waar extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.- En Maasmechelaar Hasan Sahin ontwikkelt met zijn bedrijf een nieuwe frituursnack: De Pyramido.