Na maand zonder competitiezege: Genk kan best winnen in Eupen

We blikken vooruit op de wedstrijd met de voorzitter van Hubo Limburg United Maarten Bostyn."Onze ploeg is er competitief klaar voor. Vandaag begint het echt, en daar kijken we met gezonde spanning naar uit". De wedstrijd is er meteen eentje met de nieuwe hoofdcoach Ronnie McCollum. "Het is iemand met de juiste ingesteldheid en passie, en hij wil hard werken. Dat zien Limburgers graag".