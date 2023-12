En eindigen doen we met cultuur. Met het keren van de seizoenen en het korten van de dagen kan je er niet omheen dat het duister zich opdringt. Niet alleen in onze omgeving en de natuur, maar ook op het wereldtoneel. Kunstgalerij De Mijlpaal in Heusden-Zolder ziet zich gedwongen tot reflectie, introspectie en hoop. De wintertentoonstelling 'Every Cloud has a silver lining' werpt ook een uniek blik op werk van de Hoeseltse kunstenaar en docent Patrick Ceyssens.