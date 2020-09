Kim Clijsters heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in drie sets van de nummer 27 op de wereldranglijst, de Russische Ekaterina Alexandrova. Clijsters kampte de afgelopen weken nog met een buikspierblessure, maar daar is in het begin van de wedstrijd nauwelijks iets van te merken. De Breese begint sterk en wint de eerste set met 6-3. Maar in de tweede set beginnen de fouten zich op te stapelen. Waardoor de 12 Kim Clijsters verliest in eerste ronde op US Openjaar jongere Alexandrova al snel de touwtjes in handen heeft. Na amper 27 minuten beslist de Russische de wedstrijd in haar voordeel. En dus moet Clijsters, ondanks een veelbelovend wedstrijdbegin, nog steeds wachten op haar eerste officiële zege sinds haar comeback.