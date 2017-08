De TVL-Vertellingen trokken gisteren naar Bilzen en het was weer volle bak. Zo'n 700 toeschouwers genoten onder de blote hemel - want het bleef droog - van Dimitri Leue. Naast acteur, regisseur en schrijver, is Leue ook een verhalenverteller. En dat kon het publiek, dat zijn stoeltje had meegebracht, merken. Want er werd wat afgelachen.