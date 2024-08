Bij recyclagebedrijf Gielen Recycling op het industrieterrein in Genk-Zuid is afgelopen nacht brand uitgebroken. Het vuur was snel onder controle, maar er zal nog even nageblust moeten worden door de hitte. De rookpluim van de brand waait noordoostelijk en kan geurhinder veroorzaken. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer van zone Oost-Limburg en de politie Carma kwamen meteen ter plaatse. De brand woedde op dat moment in een berg bouwafval in een loods aan de Eikelaarstraat. Er zijn op dit moment geen woonwijken bedreigd, maar er kan in de ruime omgeving geurhinder zijn.