Natuurpunt verhuurt een eerste vakantiehuis aan de rand van natuurgebied Smeetshof in Bocholt. De Smeetshoeve is een typisch Kempische langgevelhoeve uit 1873 en ligt op een paar honderd meter van de grens met Nederland. De hoeve biedt plaats aan 8 personen. “Soms gebeurt het dat als we een natuurgebied aankopen, dat er op het terrein ook een gebouw staat”, zegt Luk Daniels, Natuurpunt Marketing. “Gebouwen vragen onderhoud en kosten geld maar wij willen vooral investeren in natuur. En dus moeten we op zoek gaan naar de beste invulling. De Smeetshoeve hebben we nu voor het eerst ingericht als vakantiewoning. Op deze manier wordt het gebouw in stand gehouden en kunnen mensen op een originele plek logeren, dicht bij de natuur.” Voor de verhuur van deze vakantiewoning werkt Natuurpunt samen met de Nederlandse partner Buitenleven vakantie. Zij hebben jaren ervaring met deze unieke manier van logeren. In Nederland houden ze op deze manier een honderdtal huizen in stand door samen te werken met natuur- en landschapsorganisaties.