Nationaal Park Hoge Kempen krijgt gloednieuwe toeganspoort in Eisden

Vanaf vandaag is het verboden om in Vlaamse bos- en natuurgebieden nog te roken of vuur te maken. Door de aanhoudende droogte is code geel van kracht in de provincies Antwerpen en Limburg, wat duidt op een verhoogde kans op brandgevaar. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir werkt de komende weken regelgeving uit die een algemeen en permanent rook- en vuurverbod installeert in alle Vlaamse bos- en natuurgebieden, en zal die ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. Maar in tussentijd neemt de minister binnen haar eigen bevoegdheden al maatregelen vanaf code geel. "De komende dagen en weken beloven heel droog te worden, met een verhoogde kans op brandgevaar tot gevolg. Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen. Dat is een kwestie van gezond verstand", klinkt het. Vuurverbod vanaf brandcode geelVanaf vandaag zal het vanaf brandcode geel, wanneer er een verhoogde kans is op brandgevaar, verboden zijn om een sigaret op te steken of vuur te maken in de Vlaamse natuur. Tot voor kort gold bij code geel enkel een verhoogde waakzaamheid, maar daar brengt minister Demir nu verandering in. Het verbod op vuur maken vanaf code geel geldt vanaf vandaag en werd verspreid naar de verschillende provinciegouverneurs. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Deze kleurcode wordt per provincie bepaald en gepubliceerd door Natuur en Bos en kan onder andere via www.natuurenbos.be geraadpleegd worden. Momenteel geldt er enkel code geel in de provincies Limburg en Antwerpen. In de andere provincies geldt er nog een code groen. "Vuurverbod is kwestie van gezond verstand""De komende dagen en weken wordt het echt zomerweer. Leuk om in te vertoeven en ideaal om onze natuur op te zoeken", weet minister Demir. "Maar door de aanhoudende droogte is er ook een verhoogde kans op brandgevaar. De taferelen in Kalmthout of Brecht hebben ons geleerd dat de kleinste vonk een natuurramp met gigantische schade kan veroorzaken. Dat moeten we in de toekomst kosten wat het kost voorkomen. Een rook- en vuurverbod is dan ook de enige correcte maatregel en een kwestie van gezond verstand", klinkt het. Demir wil algemeen en permanent vuurverbod in natuurVlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil toekomstige drama’s voor de Vlaamse natuur kosten wat het kost voorkomen en gaf, na juridisch onderzoek, niet alleen de opdracht om een onmiddellijk verbod in te voeren vanaf code geel, iets wat ze binnen haar eigen bevoegdheden kan. Ze laat de komende ook regelgeving uitwerken die een algemeen verbod op roken en vuur maken installeert in de Vlaamse bos- en natuurgebieden. De huidige regelgeving verbiedt dat al op sommige plaatsen, maar Demir wil dat verbod uitbreiden naar alle natuur- en bosgebieden in Vlaanderen, het hele jaar door. De regelgeving wordt nu uitgeschreven en zal vervolgens door Demir ter goedkeuring voorgelegd worden aan haar collega’s in de regering. Demir ziet in een permanent verbod immers zowel een bescherming voor de natuur tegen brand, alsook tegen de rondzwervende sigarettenpeuken die voor haar een doorn in het oog zijn in de natuur. Het permanent verbod zal uiteraard rekening houden met het gebruik van de afgebakende plaatsen voor kampvuren bij code groen.